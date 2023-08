L'Antwerp perd deux nouveaux points sur la pelouse de Louvain

Première rencontre de la quatrième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir. Malgré l'ouverture du score de Vincent Janssen, l'Antwerp perd deux nouveaux points à Louvain.

Après son 6/9 inaugural, l'Antwerp se déplaçait à Louvain en ouverture de la quatrième journée de Jupiler Pro League. OHL, qui n'a pas encore gagné cette saison, savait qu'il allait falloir subir et convertir n'importe quelle occasion.

Mais comme attendu, c'est le Great Old qui prend les choses en main. Les joueurs de Mark Van Bommel dominent et ouvrent le score, via Vincent Janssen, alors que l'on joue depuis 33 minutes.

On se dit alors que cette rencontre a déjà livré son verdict. L'Antwerp a fait le plus dur en ouvrant la marque et on imagine peu les joueurs de Marc Brys capables de revenir au score. C'est pourtant ce qui va se produire, via Sagrado à dix minutes du terme (1-1, 82ᵉ).

Un deuxième point, mais après une dernière frayeur pour Louvain. Mendyl est exclu et laisse ses partenaires en infériorité numérique, alors qu'il reste dix petites minutes à jouer (86ᵉ). Le score n'évoluera cependant plus. OHL accroche Anvers et remporte son deuxième point de la saison. L'Antwerp compte sept points, mais laisse la possibilité à l'Union et à La Gantoise de se distancer en tête de tableau.