"Si on veux jouer du football 'Champagne'...."

Il est fort probable que nous verrons un nouveau milieu de terrain à Anderlecht dimanche. Mats Rits est présent et "il est en pleine forme". Alexis Flips pourrait alors reprendre sa place de "10", ce qui permettrait à Mario Stroeykens de remplacer Dreyer, suspendu.

Riemer a expliqué pourquoi il tenait absolument à ce que Rits soit là. "Si nous le suivions depuis longtemps ? (rires) Il était tout en haut de notre liste de souhaits, mais il faut parfois attendre l'occasion", a déclaré le Danois. "Nous voulions acquérir de l'expérience, mais aussi du caractère. Nous avons beaucoup de joueurs moins expérimentés et Mats peut les soutenir".

Il ne fait aucun doute que Rits sera titulaire contre Westerlo dimanche. "Nous voulions un joueur capable de travailler dans notre système, avec et sans le ballon. Il peut contrôler le jeu plus bas, mais il peut aussi apporter beaucoup sur le plan offensif. Il peut rendre les autres meilleurs et relier les lignes entre elles.

De grands éloges pour un joueur qui s'entraîne depuis moins d'une semaine. "Ce n'est pas que nous ayons trouvé un nouveau joueur. Tout le monde le connaît et il a été un joueur clé du Club pendant des années. Il est en pleine forme et s'est déjà bien intégré dans le groupe. Nous avons trouvé un joueur qui peut parfaitement s'épanouir ici".

Pour Riemer, le milieu de terrain de 30 ans est l'une des dernières pièces du puzzle dont il a besoin. "Il est important de trouver les trois bons milieux de terrain qui ont la meilleure connexion entre eux. Je veux trouver cette connexion le plus rapidement possible. C'est indispensable si l'on veut jouer un football champagne. C'est notre prochaine étape."