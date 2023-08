Slimani à Anderlecht ? Brian Riemer s'exprime !

La rumeur d'un retour d'Islam Slimani à Anderlecht s'est répandue cette semaine. Brian Riemer l'a commentée avec légèreté.

Islam Slimani (35 ans) passe un été discret. Libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat au RSC Anderlecht, l'Algérien a été cité en Arabie Saoudite et au Qatar, mais n'a encore signé nulle part et est désormais cité... à Anderlecht, encore.

Alors, un retour au "bercail" ? "(rires) Bonne question. Je ne peux pas y répondre actuellement", répondait Brian Riemer en conférence de presse. "J'aime Islam, bien sûr, mais je vais laisser Jesper gérer ça. Je ne parlerai pas de qui vient ou ne vient. Peut-être, peut-être pas".

Autre dossier évoqué : celui d'un départ de Marco Kana, qui aurait pu aller à Westerlo mais n'est pas encore parti. "Westerlo veut tous nos joueurs", plaisante Riemer. "Nous verrons bien ce qu'il en est quand le noyau est complet. Nous devons veiller à ne pas avoir un groupe trop large, mais ce n'est pas encore décidé".