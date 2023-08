Romelu Lukaku a un nouveau club en tête... et ça ne plaira pas à tout le monde

Romelu Lukaku n'a toujours pas de club, et les discussions avec la Juventus se sont éternisées. Est-il condamné à signer en Arabie Saoudite ? Pas forcément.

Romelu Lukaku vit un été très difficile. Le Diable Rouge était très proche de signer à l'Inter Milan en début de mercato, avant que des discussions avec la Juventus fâchent la direction des Nerazzurri.

Depuis, Lukaku est mis de côté à Chelsea, et les discussions avec la Juve ont trainé, dépendant d'un éventuel échange ou départ dans le dossier Vlahovic. La piste la plus chaude semblait être l'Arabie Saoudite... mais un nouveau club est désormais cité.

Selon nos informations, Romelu Lukaku serait en effet très intéressé à l'idée de rejoindre l'AC Milan, qui ne serait également pas contre l'idée d'accueillir le champion d'Italie 2022 et ancien attaquant vedette du rival interiste.

On le sait, Romelu aimerait retrouver l'Italie et si possible la ville de Milan ; les Rossoneri lui ouvriraient cette porte. Reste un problème : le salaire du buteur belge, encore trop élevé pour les moyens milanais. Affaire à suivre...