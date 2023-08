Mats Rits a déjà montré pourquoi Anderlecht a autant poussé pour le signer

Après cinq saisons au Club de Bruges, Mats Rits était déjà titulaire avec Anderlecht pour affronter Westerlo. Et le milieu de terrain a montré pourquoi les Mauves ont autant poussé pour le signer.

Un ressenti dès l'annonce de la composition des équipes. L'ancien Brugeois, Mats Rits, est très applaudi par le Lotto Park. Un accueil chaleureux pour un joueur qui s'annonce déjà clé dans l'entrejeu d'Anderlecht.

"On a bien joué en première période. On s'est créées beaucoup d'occasions et c'est dommage de rentrer aux vestiaires avec un seul but d'avance. Ensuite, c'était moins bon. On n'a plus assez mis le pied sur le ballon" déclarait Rits en zone mixte après la rencontre. Et il est vrai. Le Sporting a livré une grosse première période, mais a oublié de tuer le match contre les Campinois. Et en toute fin de rencontre, cela a bien failli coûter cher.

Alexis Flips, l'autre débutant du jour, a aussi montré de belles choses. Une association semble déjà née entre les deux joueurs, en attendant la suite. "Il était prévu que nous pouvions permuter. En fin de compte, peu importe qui jouait où, tant que tous les postes étaient pourvus" poursuit Mats Rits.

"C'est agréable de commencer par une victoire" poursuit le milieu de terrain, qui se donnerait un 6.5 ou un 7/10 pour sa performance du jour. "Les supporters m'ont soutenu immédiatement. C'est très bien, cela me donne un bon feeling pour la suite" a conclu un Mats Rits qui espère, au minimum, pouvoir se donner un 8/10 pour sa prochaine prestation avec les Mauves.