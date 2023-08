Catastrophe absolue à Courtrai : le renfort tant attendu... se rompt le tendon d'Achille

Courtrai est dans une situation très difficile : les Kerels n'ont toujours pas pris le moindre point cette saison, et alors qu'ils avaient enfin renforcé une ligne d'attaque déforcée, ils viennent... de perdre leur nouvelle recrue.

Sorti blessé lors de la défaite (1-3) face à l'AS Eupen, Thierry Ambrose connaît en effet le verdict. L'attaquant guadeloupéen, arrivé du KV Ostende, souffre d'une rupture du tendon d'Achille. Cela signifie de longs mois d'absence.

Cette blessure est un véritable drame pour le KVK, qui connaît des remous en coulisses compliquant les transferts cet été, et fait d'ores et déjà figure de grand favori à la descente.

Na verder onderzoek is duidelijk geworden dat Thierry Ambrose een gescheurde achillespees opliep afgelopen zondag. Er wacht Thierry een zeer lange revalidatie.



We wensen Thierry uiteraard het best mogelijke herstel. Nous sommes tous derrière vous! 👊#AltijdEenKerel 🔴⚪️ pic.twitter.com/BSzr36gD1Y