Racisme envers Amadou Onana :la Premier League réagit !

Ainsi, le Diable Rouge Amadou Onana a reçu plusieurs commentaires racistes qu'il a également partagés sur les médias sociaux. Everton a alors publié une déclaration sur les canaux officiels. Everton condamne fermement toute forme de remarques racistes et discriminatoires à l'égard de ses joueurs.

Une enquête a également été ouverte. Le club a pris connaissance d'un message raciste adressé à Amadou Onana. De tels propos sont méprisables et ne doivent pas être tolérés. Le club enquête pour identifier l'auteur et soutiendra également la police dans son enquête".

"Everton appliquera la tolérance zéro. Nous devrions tous adopter une attitude de tolérance zéro en signalant de tels comportements sur les médias sociaux et aux autorités. Le racisme n'a pas sa place sur Internet, dans nos stades ou dans nos communautés."

La Premier League est aux côtés d'Everton et d'Onana pour condamner ces abus odieux et la discrimination sous toutes ses formes. Il n'y a pas de place pour le racisme", peut-on lire en Angleterre.

The Premier League stands alongside Amadou Onana and Everton in condemning such abhorrent abuse, and discrimination in any form. There is #NoRoomForRacism, anywhere.



See abuse online and want to report it? Here's how: https://t.co/uHU9MtI4tD