L'Antwerp prêt pour la Ligue des Champions ? La réponse surprenante de Marc Overmars

Après sa victoire face à l'AEK Athènes en barrage aller, l'Antwerp est à 90 minutes, voire plus, de la Ligue des Champions.

Le développement de l'Antwerp sur ces dernières années a de quoi rendre admiratif. Le club a tout raflé la saison dernière en Belgique et est en position de force pour rallier la Ligue des Champions.

Marc Overmars, l'un des grands et récents architectes de cette renaissance, sait que le club peut encore bien plus se développer. Selon lui, le Great Old a encore du chemin à parcourir avant de jouer un vrai rôle en Ligue des Champions.

"Si vous me demandez honnêtement si nous sommes prêts, je vous répondrai que nous ne le sommes pas. À mon avis, nous n'avons pas encore le niveau pour jouer un rôle important en Ligue des champions, mais ce serait bienvenu", a déclaré le directeur sportif de l'Antwerp à Het Laatste Nieuws.

"Beaucoup d'argent a été investi ces dernières années et il faut que l'argent (cet investissement) revienne. Nous faisons de notre mieux pour cela. Grâce au football européen et aux transferts", a continué Overmars.