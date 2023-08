Felice Mazzù préface son retour à Anderlecht : "J'espère gagner au Lotto"

Dix mois après son licenciement, Felice Mazzù est de retour au Lotto Park pour la première fois. Dans la peau de l'entraîneur de Charleroi, cette fois.

Ce dimanche, duel de Sporting entre Anderlecht et Charleroi. Dix mois après son éviction, Felice Mazzù va revenir pour la première fois au Lotto Park. Les Zèbres n'ont toujours pas gagné cette saison et une victoire contre les Mauves serait plus que la bienvenue.

"Il n'y a pas de doutes. Il y en aurait si le contenu était mauvais, si on encaissait trop ou si on ne produisait pas assez. Ce n'est pas le cas et nous sommes d'accord avec les joueurs. On mériterait cette première victoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère gagner au Lotto" sourit l'entraîneur de Charleroi en conférence de presse.

Un coach heureux, puisqu'il pourra compter sur Adrien Trebel, qui est déjà prêt à rejoindre le noyau. "Il n’a pas encore joué mais il nous aide déjà indirectement par sa présence, son CV et son expérience. Je sens que cela génère d'autres émotions, à l'entraînement et dans le groupe. Il parle beaucoup avec tout le monde" a conclu Felice Mazzù.