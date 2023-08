L'Union a eu la petite dose de chance qu'il fallait : "Le ballon est tombé de notre côté aujourd'hui"

L'Union Saint-Gilloise n'a pas manqué ses débuts européens cette saison. Les Bruxellois se sont imposés au Lotto Park ce jeudi soir face à Lugano dans la manche aller du barrage pour l'Europa League (2-0).

Malgré la victoire, l'Union a concédé plusieurs occasions. "Je pense que cela résume assez bien le match : on marque deux buts, mais on aurait pu marquer plus. De l'autre côté, on garde le zéro, mais heureusement qu'on a un bon gardien", a déclaré Charles Vanhoutte en zone mixte ce jeudi soir.

"Si la défense a été en difficulté ? Non, on était bien en place. Mais il y a toujours de contres qui peuvent arriver. On a eu besoin d'un peu ce chance. Le ballon est tombé de notre côté aujourd'hui. On peut dire qu'Anthony (Moris) a également bien fait aujourd'hui."

L'Union a manqué le 3-0 en fin de match. "Je pense que faire 1-0, c'est bien. 2-0, c'est mleux. Bien sûr, 3-0 aurait été top. Mais le match retour se jouera en Suisse donc on ne doit pas être trop contents. Nous sommes déjà concentrés sur jeudi (prochain)."