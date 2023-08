Un joueur capital de Genk insiste pour partir !

Joseph Paintsil continue de chercher un transfert. Après avoir refusé l'accord avec Southampton, une autre équipe anglaise vient aux renseignements.

Le Racing Genk et Southampton avaient un accord autour d'un échange entre Joseph Paintsil et Paul Onuachu. Cependant, le Limbourgeois n'a pas voulu rejoindre les Saints, qui ont été relégués en Championship, et a refusé le transfert.

Entre-temps, Joseph Paintsil a trouvé un accord avec... Leeds United, qui évolue également en Championship, selon The Athletic. L'écurie anglaise aurait proposé à Genk une indemnité de dix millions d'euros, ainsi qu'un pourcentage sur la plus-value d'une vente ultérieure.

Alors que les Limbourgeois n'auraient pas encore répondu à cette offre, Paintsil fait pression et pousse pour quitter le Limbourg. Leeds veut aussi conclure le transfert rapidement, puisque le mercato en Angleterre ferme déjà ses portes le 1er septembre.