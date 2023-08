Bruges sur le point d'acter le départ d'un grand espoir

Malgré de très belles choses montrées la saison dernière en équipe première, Vermant aura bien des difficultés à se frayer une place chez les A au vu de la très forte concurrence, avec notammment Thiago, Nusa et Yaremchuk.

C'est pour cette raison que le Club de Bruges veut le prêter pour une saison. Ainsi, il prendra de l'expérience et bénéficiera d'un temps de jeu conséquent.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, les options les plus concrètes viendraient actuellement d'Allemagne. Des clubs belges le suivraient également.

🇧🇪 Romeo Vermant will leave the Club this summer. Some Belgian clubs following him but the most concrete option's actually in Germany, on loan.

