"Je n'ai pas trouvé ça juste": la mise au point de Hans Vanaken

Hans Vanaken a été excellent en Espagne, jeudi soir. Et il a tenu à répondre aux critiques qui l'ont visé ces dernières semaines.

Il avait été laissé sur le banc la semaine dernière contre le RWDM, il a rapidement retrouvé sa place dans le onze de base brugeois. Titulaire à Osasuna, jeudi, en barrages de Conference League, l'ancien double Soulier d'Or a livré un excellent match.

Et il en a profité pour revenir sur les critiques qui le visent depuis la fin de la saison dernière. "Chacun a le droit de donner son avis et j'essaye de ne pas trop prêter d'attention à ça, parce que c'est de l'énergie perdue. Mais je n'ai pas trouvé ça juste", souffle-t-il dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Mais les critiques et les doutes ne me dérangent pas", ajoute-t-il. "La seule chose que je peux faire, c'est essayer de prester le mieux possible sur le terrain."