🎥 Dante Vanzeir assiste au nouveau show Messi en MLS, Christian Benteke peu en réussite : mauvais weekend pour nos Belges de MLS

Comme la semaine derniĂšre, Christian Benteke et Dante Vanzeir n'ont pas Ă©tĂ© Ă la fĂȘte. Le premier a Ă©tĂ© sĂšchement battu avec DC United, tandis que le second Ă©tait blessĂ©.

Après son parcours triomphal en Leagues Cup, Lionel Messi a joué ses toutes premières minutes en MLS dans le courant de la nuit. L'Argentin était ménagé contre les New York Red Bulls mais est tout de même sorti du banc pour offrir un peu de sa magie au championnat américain en inscrivant le 0-2 sur une action dont il a le secret.

Blessé à la cuisse lors du match de la semaine dernière, Dante Vanzeir était absent de la sélection des Bulls mais présent en tribune et donc aux premières loges pour assister au show de la Pulga. Sa date de retour n'est pas encore connue.

Christian Benteke a quant à lui disputé 90 minutes pour DC United. Mais elles n'ont pas été couronnées de bonheur : l'équipe de Wayne Rooney était déjà menée 0-3 à la mi-temps par Philadelphie et n'a sauvé l'honneur qu'en toute fin de match. On a connu plus réjouissant comme weekend pour nos deux Belges de MLS. Notons aussi les premiers pas de Brecht Dejaegere en MLS avec le FC Charlotte.