Une piste très intéressante se ferme déjà pour le Standard !

La presse flamande expliquait dernièrement que le Club de Bruges cherchait à prêter Romeo Vermant cet été. Le jeune attaquant de 19 ans, vu comme un grand talent, a besoin de temps de jeu pour se développer. Chose qu'il pourrait assez diffcilement revendiquer en Venise du Nord, au vu de la grande concurrence.

Parmi les clubs intéressés, on retrouve des formations allemandes, mais aussi Courtrai et le Standard.

Cependant, Sacha Tavolieri explique que Bruges aurait changé d'avis et ne voudrait plus entendre parler d'un prêt. Le Club voudrait que la jeune pépite reste cette saison.

🇧🇪⚫️🔵 Just IN! Although Roméo Vermant was supposed to leave the club on loan this summer, #Clubbrugge have NOW closed the door on a potential move for the Belgian striker. Club wants him to stay with Blauw&Zwart.

⏳ Wait&See. #mercato #JPL pic.twitter.com/7RCPlSTnlB