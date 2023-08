Eden Hazard aurait bien pris sa décision pour la suite de sa carrière !

L'ancien Diable Rouge n'a toujours pas trouvé de nouveau club, mais ne semble pas vraiment chercher. Les rumeurs se confirment, Eden Hazard semble se diriger vers la retraite.

Verra-t-on encore Eden Hazard lors d'un match de football professionnel ? Rien n'est moins sûr. Depuis son départ du Real Madrid en juin, l'ancien Diable Rouge n'a pas encore trouvé de nouveau club et ne semble pas vraiment chercher.

Plusieurs offres sont cependant arrivées sur sa table. L'Inter Miami en premier lieu, mais aussi l'Arabie Saoudite. Des propositions refusées par l'ailier gauche, surtout pour préserver son cadre familial.

Des intermédiaires ont aussi contacté Hazard pour lui proposer de rejoindre Marseille, Nice ou Lille, mais l'ancien Diable a tout refusé. De son côté, son cadre familial essaye de le convaincre de s'offrir un dernier défi, en vain.

Ce lundi, les presses anglaises et françaises confirment une information qui était déjà arrivée à nos oreilles. Au grand dam de ses plus fidèles supporters, Eden Hazard aurait pris sa décision et se dirige bien vers la retraite.

Une déception de ne pas voir le joueur de 32 ans s'offrir une dernière aventure, mais une suite logique après un été où il est resté très éloigné des terrains de football.