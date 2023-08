Officiel : Roberto Mancini opte pour les millions après avoir claqué la porte de la Squadra

Comme prévu, Roberto Mancini est devenu le nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Il avait claqué la porte de la sélection italienne il y a deux semaines de cela.

Le départ surprise de Roberto Mancini avait choqué l'Italie : le sélectionneur champion d'Europe en 2021 lâchait la Squadra à un an de l'Euro et alors qu'il avait accepté plus de responsabilités au sein de la fédération, notamment au sein des équipes de jeunes.

Une démission que Mancini avait justifié par des "raisons personnelles"... mais que la presse italienne avait vite compris comme un départ vers des horizons plus lucratifs. En l'occurrence, vers le nouvel eldorado du football mondial : l'Arabie Saoudite.

C'est désormais officiel : Roberto Mancini, 58 ans, est le nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite, succédant à Hervé Renard qui est récemment devenu l'entraîneur de l'équipe de France féminine. Il a signé un contrat jusqu'en 2027 et est devenu le sélectionneur le mieux payé au monde.