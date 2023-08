Gaëtan Englebert pointe les axes de progression de Liège et commente le succès contre Ostende

Gaëtan Englebert était un homme heureux. Le RFC Liège a méritoirement empoché son premier succès de la saison ce dimanche, contre Ostende.

L'entraîneur du RFC Liège Gaëtan Englebert était naturellement heureux après la première liégeoise de la saison, contre Ostende. Un succès mérité, qui s'est dessiné en première période.

"Nous avons parfaitement mérité cette victoire. Nous avons su mettre la bonne pression sur cette équipe d'Ostende pour les empêcher de développer leur jeu. Il faut directement se mettre en action dans ce genre de matchs et on a su le faire. C'est le haut niveau, le monde professionnel."

Liège manque encore d'efficacité

Souverain en première période, Liège a oublié de tuer le match après la pause. Ostende était d'ailleurs revenu au score, mais le but a été annulé (assez bizarrement) pour une position de hors-jeu.

"Nous aurions pu marquer davantage mais l'efficacité n'est pas encore vraiment au rendez-vous. Ce n'est pas grave, l'important est de se procurer des occasions et les buts viendront. Nous avons remporté ce match, avec quelques actions très intéressantes."

On doit encore progresser défensivement"

Si cette première victoire est une satisfaction, ce n'est certainement pas une fin pour Gaëtan Englebert. Les Sang & Marine se rendront à Deinze samedi, il faudra répondre présent.

"On doit encore travailler sur plusieurs aspects, notamment défensifs. Et je ne dis pas cela pour les défenseurs, mais pour toute l'équipe. Nous connaissons encore des creux pendant le match et c'est quelque chose que l'on doit gommer. Le haut niveau exige ce soucis du détail pour faire la différence même quand tu n'es pas bien, et pour ne pas t'écrouler quand tu traverses un moment difficile."

"Liège a prouvé qu'il avait le niveau pour faire mal à ses adversaires. Cela ne s'était pas encore confirmé dans les chiffres puisqu'on avait manqué de justesse en zone de finition. C'est désormais chose faite" a conclu Gaëtan Englebert.