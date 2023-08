Incroyable : le RWDM transfère un joueur pour...30 millions d'euros !!

Enest Nuamah (19 ans, Nordsjaelland) a officiellement signé ce mercredi soir à l'Olympique Lyonnais. Seulement, limité par le fair-play financier français, Lyon n'aurait pas les possibilités de recruter ce joueur, qui coûterait 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus.

La combine, alors ? Acheter Nuamah via le RWDM, également propriété d'Eagle Group, et le prêter directement à Lyon. Un montant dont ne dispose évidemment pas le RWDM, mais dont espère bien bénéficier le propriétaire du fond d'investissement. Reste que cette construction serait...légale. Pour en savoir plus, cliquez ICI.

"Le FC Nordsjælland a donc finalisé les négociations avec le groupe de propriété Eagle Football, ce qui signifie qu’Ernest Nuamah rejoindra le club belge du RWD Molenbeek et sera prêté directement à l’Olympique Lyonnais", a communiqué le club danois ce mercredi soir.

🇬🇭𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 ➡️ 🇩🇰𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐚𝐦 ➡️ 🇫🇷𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐋𝐲𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬



Thanks for the journey so far, @Nana_Nuamah10! It has only just begun ♥️💛🙌🏼



Læs mere om 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐫𝐝𝐬𝐚𝐥𝐠𝐞𝐭 af Ernest Nuamah via linket 🔗🔻