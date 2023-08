🎥 Au bout du suspense, Genk et le Club de Bruges offrent au football belge un carton plein dans les barrages européens

đŸŽ„ Au bout du suspense, Genk et le Club de Bruges offrent au football belge un carton plein dans les barrages europĂ©ens

Le Club de Bruges et Genk disputaient ce soir leur barrage de Conférence League. Les deux rencontres se sont jouées au bout du suspense.

Après la qualification de l'Antwerp pour les phases de groupe de la Ligue des Champions mercredi, La Gantoise et l'Union Saint-Gilloise ont prolongé la réussite du football belge dans ces barrages européens un peu plus tôt dans la soirée. Restaient encore au Club de Bruges et à Genk à finir le travail après leur victoire par un but d'écart au match aller. Mais face à Osasuna, les Brugeois se sont fait très peur en se retrouvant menés 0-2 à l'heure de jeu, un score qui les éliminait virtuellement. Mais c'était sans compter sur trois minutes de folie au Jan Breydel Stadion : tour à tour, Igor Thiago (sur corner) et Andreas Skov Olsen ont complètement renversé les Espagnols. Un slalom spectaculaire d'Antonio Nusa et un obus de Thiago sur la latte auraient même faire vivre des dernières minutes respirables à tout un stade mais les supporters ont finalement dû trembler jusqu'à une ultime frappe dangereuse d'Osasuna au bout des onze minutes de temps additionnel avant de pouvoir exulter. De son côté, Genk se déplaçait à Adana Demirspor avec l'intention de sécuriser la Conférence League après les scénarios cruels en Ligue des Champions face au FC Servette puis en Europa League face à l'Olympiakos. A nouveau, tout s'est joué dans le money time en Turquie. La rencontre a basculé peu avant la mi-temps lorsque l'arbitre a désigné le point de penalty suite à une faute de main de Patrick Hrosovsky. Une offrande que ne manquait pas l'équipe locale pour revenir à 2-2 au score cumulé. Maarten Vandevoordt bijna met een heldendaad... đŸ˜„âŒ pic.twitter.com/3oHloOO5os — Play Sports (@playsports) — Play Sports (@playsports) August 31, 2023

Un score qui n'évoluera plus malgré plusieurs occasions limbourgeoises, dont une reprise de Tolu Arokodare sur la barre. Direction donc les tirs au but. Cette fois, la séance a souri à Genk, qui a marqué tous ses envois et profite du manqué de Younes Belhanda. Le Racing peut pousser un gros soupire de son soulagement.

Carton plein donc, pour le football belge ! Les cinq clubs engagés dans les différents barrages européens se sont qualifiés pour les différentes phases de groupe. De quoi continuer à gonfler le coefficient UEFA...avant de nous offrir de nouveaux exploits dans les prochains mois ?