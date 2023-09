L'analyse surprenante de ce futur adversaire du Standard : "Ils ont peut-être 2/15, mais..."

Ce samedi (20h45), le Standard de Liège reçoit le RWDM. Malgré le mauvais début de championnat du Standard, Alexis De Sart voit ce déplacement tout sauf comme facile.

Dans les colonnes du Nieuwsblad, De Sart a d'abord parlé du début de saison du RWDM. "Avec 6 sur 12, nous ne pouvons pas parler d'un mauvais départ, car nous avions déjà signé pour de tels chiffres. Il est toutefois regrettable que nous ayons encaissé autant de buts contre Genk et le Club de Bruges."

Le milieu de terrain molenbeekois a ensuite prévenu, malgré l'état de forme actuel du Standard. "C'est bien que nous puissions aller au Standard avec de tels chiffres, mais cela reste un déplacement difficile. Contrairement à nous, ils n'ont pas encore subi de lourde défaite cette saison et n'ont jamais vraiment été dominés non plus. On pourrait penser que nous avons affaire à un adversaire faible samedi, mais rien n'est moins vrai. Même s'il est évident que nous essaierons de les dépasser au classement le plus longtemps possible."