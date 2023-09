Mark van Bommel prolonge son séjour en Belgique

Deux jours après une qualification historique, une prolongation: Mark van Bommel et l'Antwerp ont trouvé un accord et le coach néerlandais a signé un nouveau contrat.

Deux jours après avoir validé son ticket pour la phase de Ligue des Champions et au lendemain du tirage de cette même Ligue des Champions, l'Antwerp annonce une autre bonne nouvelle.

Mark van Bommel a, en effet, accepté de prolonger son aventure avec le matricule 1. Initialement engagé jusqu'en 2024, le Néerlandais a signé un nouveau contrat et s'est engagé pour une année supplémentaire. Il est donc désormais lié à l'Antwerp jusqu'au 30 juin 2025.

Mark van Bommel avait succédé à Brian Priske, l'an dernier, sur le banc de l'Antwerp et il a connu une première année avec le Great Old, grâce au triplé coupe-championnat-supercoupe et à la qualification pour les poules de la C1, une grande première pour l'Antwerp.