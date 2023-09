Officiel : Charleroi se renforce suite au départ d'un cadre

C'est officiel depuis ce jeudi : Jackson Tchatchoua quitte le Sporting de Charleroi. Le piston droit a rejoint l'Hellas Vérone dans le cadre d'un prêt.

Suite au départ de Tchatchoua, Charleroi a annoncé le recrutement de Vetle Dragsnes. L'arrière gauche norvégien de 29 ans a signé un contrat courant jusqu'en juin 2026 (+ 1 année supplémentaire en option).

Dragsnes débarque du club norvégien de Llliestrom, où il était un titulaire régulier la saison dernière (99 % de temps de jeu).

"Le Sporting recrute donc un défenseur gaucher expérimenté et athlétique. Doté de la capacité de marquer sur phase arrêtée et de délivrer des centres millimétrés, Dragsnes sera un véritable atout à la fois défensivement et offensivement", explique Charleroi dans son communiqué officiel.