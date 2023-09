Quand un ancien cadre de Vincent Kompany lui pose un lapin et refuse Burnley

Vincent Kompany et Burnley traversent des semaines difficiles en Premier League. Les Clarets déplorent également le refus de leur ancien joueur Ian Maatsen.

La saison passée, Ian Maatsen avait profité de son prêt à Burnley pour complètement se révéler en Championship. L'arrière gauche néerlandais, propriété de Chelsea, est retourné à Stamford Bridge cet été avec le sentiment du devoir accompli : ses 4 buts et 6 assists ont bien aidé les Clarets dans leur route vers la Premier League.

A tel point que le club de Vincent Kompany a tout fait pour acquérir le joueur de manière définitive. Fabrizio Romano annonçait même un accord entre les deux clubs. Mais l'opération ne s'est pas concrétisée, suite à la volonté du principal intéressé de rester à Chelsea pour s'imposer.

Le coup de grâce pour Burnley ? Une vidéo où l'on peut voir Maatsen regarder Sky Sports annoncer l'accord le concernant et rigoler de tout cela, déclarant "Non, non, je suis chez les Blues, moi". Un coup dur pour son ancien entraîneur Vincent Kompany, qui aurait aimé renforcer l'équipe après le 0 sur 9 initial en Premier League.