Ronny Deila battu pour la première fois en championnat avec Bruges : "Gand a été plus efficace, rien de plus"

Le Club de Bruges a dû s'avouer vaincu face à La Gantoise dans le derby des Flandres. Ronny Deila n'est toutefois pas mécontent de la prestation de ses joueurs.

Le premier choc de ce super sunday entre La Gantoise et le Club de Bruges n'a pas déçu : le derby des Flandres a été animé, avec la victoire des Buffalos. Les Blauw en Zwart ont eu plusieurs occasions d'égaliser en fin de match avec l'exclusion de Noah Fadiga, mais se sont heurtés à un grand Paul Nardi.

Pour Ronny Deila, c'est ce manque de concrétisation qui a fait la différence : "C'était un très bon match, très équilibré. Le niveau était élevé et nous avons vu deux bonnes équipes à l'œuvre. Gand a été plus efficace, rien de plus. Au début, nous avons eu du mal à suivre leur intensité, mais c'est normal quand on visite une bonne équipe. Les buts contre sont venus trop facilement, nous devons travailler là-dessus" déclare-t-il au micro d'Eleven.

L'ancien entraîneur du Standard préfère retenir le positif : "Je suis satisfait de notre construction. Nous parvenons de mieux en mieux à ouvrir les lignes. Nous avons eu suffisamment d'occasions pour prendre un point, mais nous n'en avons pas profité. Je suis fier de mes garçons. Bien sûr, je ne suis jamais satisfait après une défaite, mais je vois plus loin. Je suis satisfait de beaucoup de choses aujourd'hui".