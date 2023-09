"Déçus et frustrés"

Le Sporting de Charleroi aura essayé ce dimanche, surtout en seconde période, mais au final la première victoire de la saison se fait toujours attendre.

Le Sporting de Charleroi n'a toujours pas réussi à capturer sa première victoire de la saison. Ce dimanche, les Zèbres pensaient cependant avoir fait tout ce qu'il fallait pour enfin aller chercher ces trois points. Il y a eu des occasions, un but, et le temps jouait en la faveur des Carolos.

Cependant, une faute dans le rectangle repérée par le VAR a eu raison des espoirs de Felice Mazzù, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien coach de l'Union semblait touché au plus profond de lui d'avoir laissé filer cette première de la saison. Il n'a d'ailleurs pas caché ses émotions après la rencontre.

"Nous sommes déçus. Nous sommes à nouveau frustrés parce que nous concédons un autre penalty contre nous. Nous avons eu l'occasion de marquer plus d'un but. Mais pour l'instant, ça ne veut pas marcher. Les garçons travaillent pour cela et mettent beaucoup d'intensité. Ce penalty est malheureux pour mes joueurs, car ils ne le méritaient pas. Nous avons marqué aujourd'hui, mais nous avons aussi touché le poteau."

Mais jusqu'ici, cela ne suffit pas du tout. Les Zèbres n'ont actuellement que 4 points en 6 rencontres, et donc aucune victoire. Après la pause internationale, c'est un déplacement sur la pelouse du Club de Bruges qui attend Charleroi. Une étape de plus dans ce début de saison compliqué.