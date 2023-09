Et si Anderlecht se mordait les doigts du départ de Noah Sadiki ?

A 18 ans et après 12 années passées à Anderlecht, Noah Sadiki a rejoint le voisin, l'Union Saint-Gilloise, cet été. Quelques semaines plus tard, le jeune joueur a déjà montré que ce départ pouvait être, pour lui, le bon choix.

Ce mercato a été assez éprouvant pour les fans d'Anderlecht. Car malgré les nombreuses arrivées - qui portent déjà leurs fruits -, il faut aussi dire que plusieurs jeunes prometteurs, issus de Neerpede, ont décidé de mettre les voiles cet été.

Lucas Stassin, Marco Kana (en prêt), Hannes Delcroix, mais aussi Noah Sadiki. A seulement 18 ans et après avoir figuré à plusieurs reprises chez les A sous Felice Mazzù, Sadiki quitte déjà la Maison Mauve. Il n'y aura joué que 19 petites rencontres en équipe première.

Direction donc l'Union Saint-Gilloise, une équipe en pleine reconstruction. Un peu comme Anderlecht, mais avec une politique de recrutement bien différente.

Il était assez légitime d'émettre des doutes quant à l'arrivée de Sadiki du côté du Parc Duden. En effet, le joueur a beau avoir du talent, l'Union s'est à nouveau forgé un effectif bien rodé, compétitif, paré pour encore jouer les premiers plans cette saison. Nous ne sommes qu'en septembre, et cela semble bien se confirmer : l'Union compte 10 points sur 15 en championnat et est qualifiée pour l'Europa League.

Mais le choix de Sadiki et du board unioniste semble avoir été le bon. Le jeune joueur est déjà parvenu à se frayer une place de choix dans l'effectif et le système de Blessin.

Le coach allemand s'est bien adapté au mercato de l'Union, intégrant le plus vite et le mieux possible les nouvelles recrues. Et en forgeant son système de jeu sur les qualités de ses joueurs. Dans le cas de Sadiki, c'est la polyvalence.

Habitué à jouer au poste d'arrière gauche, il avait déjà joué à de nombreux autres postes à Anderlecht : défenseur central, milieu défensif milieu gauche, milieu droit...Ainsi, alors que le côté gauche est déjà très bien occupé par les excellents Machida et Lapoussin, Blessin utilise désormais Sadiki en tant que milieu défensif. A la place d'un certain Rasmussen, qui était pourtant pressenti pour être titulaire indiscutable cette saison.

© photonews

En deux rencontres, face à Lugano puis face à l'Antwerp ce dimanche, Sadiki a déjà montré qu'il faudra compter sur lui cette saison. De bonnes prises d'initiative, preuve d'une bonne vision du jeu. Il se montre aussi très actif à la récupération. Bref, il a déjà tout l'air d'une bonne pioche. De bon augure quand on connait le calendrier qui attend l'Union dans les prochains mois.

Du côté d'Anderlecht, on a recruté activement au milieu de terrain et les postes défensifs sur les ailes. A ce niveau-là, pas de problèmes. Reste que voir un "ket" déjà s'imposer chez le voisin a de quoi nourrir quelques regrets.