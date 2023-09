Le stade de Gand a répondu aux provocations de Vanaken : "Arrivederci, Hans"

Après son but face à La Gantoise, Hans Vanaken a été provoquer le public adverse. La Ghelamco lui a répondu après le coup de sifflet final...

C'était la fête à Gand après la victoire face au grand rival brugeois (2-1). Les joueurs sont restés de longues minutes à profiter du moment avec leur public. "C'est tout à fait normal. Ils sont heureux, le stade est plein, donc tu fais la fête avec eux", estime Hein Vanhaezebrouck après le match.

"C'est un sentiment normal, car ce genre de victoire est plus savoureuse qu'un 5-1 contre Zilina. Une victoire avec un but gagnant en fin de rencontre, c'est le meilleur sentiment qui soit", se réjouit le coach des Buffalos.

Et Hans Vanaken, qui avait provoqué le public gantois après son but, a également eu droit à sa petite pique de la part du DJ du stade. On a en effet entendu, dans les hauts-parleurs, la chanson... "Arrivederci Hans" ("Au revoir Hans") de Rita Pavone.