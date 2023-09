STVV a ramené un point dans le Limbourg. Le coach des Canaris se montrait heureux de cette prestation et du résultat final. En attendant des jours meilleurs.

Depuis le début de la saison, STVV souffle le chaud et le froid. Deux victoires, deux nuls et deux défaites : difficile de faire plus équilibré comme bilan. Seulement, c'est 8 points laisse les Canaris dans la deuxième partie du classement, plus proche des play-offs contre la relégation que de la lutte pour l'Europe. Dans le Limbourg, on sait cependant depuis longtemps que cette équipe luttera pour rester en Jupiler Pro League.

Ce dimanche, les Canaris sont allés chercher un point au caractère, après avoir été mené, et même s'ils peuvent dire merci au VAR. Le coach de STVV, Thorsten Fink, préférait de son côté voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide."

"J'apprécie la possession de balle et les occasions que nous avons eues. Mais en seconde période, les deux équipes ont tout donné. Pour nous, c'est une bonne chose, car nous sommes revenus après avoir été menés au score. C'était une bonne réaction. Nous sommes une jeune équipe. Nous n'avons pas peur de jouer en mouvement. Nous voulons jouer vers l'avant. Pour moi, un résultat de 1-1 est satisfaisant. Surtout avant la pause internationale. Il était donc très important que nous prenions ce point. Nous avons commis quelques erreurs, mais dans l'ensemble, nous avons fait un bon match."

Après la quinzaine internationale, STVV recevra Malines avant de se rendre à Genk pour le derby que tout un club attend