La Gantoise, le nouveau favori au titre ?

Depuis le début de la saison, La Gantoise impressionne et la victoire de ce dimanche contre La Gantoise donne le sourire à Hein Vanhaezebrouck.

Gand est en tête de la Jupiler Pro League. Après six journées (cinq pour Gand), on ne peut généralement pas tirer de conclusions, mais les années précédentes nous ont appris que les Buffalo's ne sont normalement en pleine forme qu'après le Nouvel An.

Watanabe est un atout majeur

Lors de la saison 20-21, Gand n'a atteint la colonne de gauche du classement qu'à la 18e journée, lors de la saison 21-22 qu'à la 15e journée. À chaque fois, les Buffalos ont terminé la saison en se qualifiant pour l'Europe.

Le bon départ devrait donc donner confiance. La plupart des transferts se sont également avérés être des réussites jusqu'à présent. Watanabe en défense est un atout majeur, et le latéral gauche Archie Brown impressionne par ses déboulés. De plus, Vanhaezebrouck a maintenant plus d'options de remplacement avec Kandouss, Gandelmann, Fadiga et Gerkens.

Le fidèle Sven Kums est le moteur, comme d'habitude, et Hong est le milieu de terrain infiltrant que Vanhaezebrouck apprécie tant. Torunarigha est quant à lui un roc difficile à passer.

Cuypers est le véritable super-héros en attaque

Et nous n'avons pas encore parlé des attaquants. Hugo Cuypers et Gift Orban sont restés. Aucun des deux ne partira, car les pays où les fenêtres de transfert sont encore ouvertes ne les intéressent pas.

Vanhaezebrouck a le luxe de mettre Orban sur le banc pour permettre à Tissoudali de retrouver son niveau. Mais en réalité, Cuypers est le véritable super-héros en attaque. Le travail qu'il accomplit est inestimable. Et il marque également des buts.

Cette équipe de Gand possède de nombreux atouts pour réussir. Si l'équipe continue sur cette lancée, elle pourrait bien compromettre les ambitions des autres clubs et se battre pour le titre.