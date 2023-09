Le Noa Lang nouveau est arrivé : d'accord avec son coach, il va prendre les choses en main

Noa Lang respire l'air frais des Pays-Bas depuis le début de la saison. L'ancien joueur du Club de Bruges veut même jouer les conciliateurs auprès de l'un de ses coéquipiers au PSV afin de le faire revenir sur sa décision de ne plus jouer avec les Oranjes.

Noa Lang est d'accord avec Ronald Koeman, il aimerait aussi revoir Luuk de Jong en équipe nationale néerlandaise. L'ailier entretient une bonne relation avec son capitaine et pense qu'il pourrait être une bonne option pour l'attaque néerlandaise. Lang envisage donc d'avoir une conversation franche avec De Jong lorsqu'il sera de retour au PSV.

"Je devrais discuter sérieusement avec lui quand je serai de retour au PSV", déclare Lang à propos de la situation de De Jong en équipe nationale, dans une interview avec De Telegraaf. "Mais finalement, il fait ce qu'il veut. Il a deux petits enfants et souhaite également passer du temps en famille. En tant que footballeur, vous êtes souvent loin. J'ai un fils de quatre mois, Navy, et je suis déjà parti cinq fois. C'est la vie d'un footballeur, mais je le fais aussi pour rendre mon fils fier."

Lang s'est désormais bien intégré et se sent à sa place au PSV. "Je pense que je me suis bien adapté, et le club s'est également bien adapté à moi. Je suis un peu différent des autres. Pour le monde extérieur, c'était la question de savoir comment ça se passerait. Mais le club et moi savions que tout irait bien. Ça ne peut que s'améliorer si je progresse encore." Lang compte actuellement trois buts en six matchs pour le PSV.