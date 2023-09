Surprenant : grand expérimenté de Premier League, il signe chez la lanterne rouge belge

Courtrai est dans de beaux draps. Après seulement 6 journées de championnat, les Kerels sont derniers de Pro League, avec seulement un match nul et 5 défaites.

Dans la foulée de la signature d'Alex Mighten, prêté par Nottingham Forest, Courtrai a annoncé l'arrivée de Craig Cathcart (34 ans).

Le défenseur central international avec l'Irlande du Nord (61 sélections) était libre de tout contrat. Il a signé un contrat d'une saison + une année supplémentaire en option.

Avec Cathcart, Courtrai se dote d'un joueur à la grande expérience au plus haut niveau. Formé à Manchester United - et passé en prêt à l'Antwerp -, il s'est ensuite imposé à Watford. Chez les Hornets, il a joué 262 rencontres. Il compte plus de 400 rencontres en club, dont plus de 180 en Premier League et plus de 200 en Championship.