Un seul Belge dans la liste du Ballon d'Or

Parmi les 30 nominés, un seul Belge, mais qui figurera à nouveau parmi les favoris : Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain a été excellent lors de la dernière saison avec Manchester City, remportant la Ligue des Champions, la Premier League et la FA Cup.

Troisième lors de la précédente édition, De Bruyne aura comme principaux concurrents son coéquipier Erling Haaland, mais aussi Kylian Mbappé (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid), ou encore Lionel Messi (Inter Miami), vainqueur de la Coupe du monde.

