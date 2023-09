"1/18 ? Pas dramatique..."

Le KV Courtrai vit un début de saison catastrophique. Pourtant, l'ancien président Joseph Allijns... n'est pas défaitiste.

Joseph Allijns a passé la main en 2020, après près de 20 ans en tant que président du KV Courtrai. Mais il reste attentif à ce qui se passe au Stade des Eperons d'Or, et bien sûr, le début de saison 2023-2024 ne lui plaît pas.

Mais Allijns reste étonnamment... optimiste, même s'il sait qu'il va falloir rapidement redresser la barre. "Edward Still reste quelqu'un de calme et d'intelligent. Bien sûr, tout le monde sait que quand les résultats ne suivent pas, on pointe l'entraîneur du doigt", reconnaît l'ex-président courtraisien.

"Mais 1/18, ce n'est pas dramatique. J'avais regretté de devoir me séparer de Rudi Verkempinck après un 1/21. C'est important pour Still de prendre des points", continue Joseph Allijns. "Il y a eu beaucoup de transferts ; à lui de former un groupe, de faire croire chaque joueur au même projet. Il n'y a que comme ça que la tendance s'inversera".