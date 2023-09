Cristiano Ronaldo met fin au débat sur sa rivalité avec Lionel Messi

Le Portugais s'est exprimé sur l'une des plus grosses, si pas la plus grosse, rivalités du football moderne. Selon lui, ils ont "changé l'histoire".

La rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi aura longtemps alimenté les discussions lorsque les deux monstres du ballon rond foulaient encore les terrains européens. Désormais, le premier évolue en Arabie saoudite et le second a rejoint la MLS. A l'heure où certains se disent encore "Team Messi" ou "Team Ronaldo" lors de débats, CR7 a voulu mettre les choses au clair.

En conférence de presse avec le Portugal, il a évoqué une rivalité "terminée" avec l'Argentin. "Si vous aimez Cristiano, vous n’êtes pas obligés de détester Messi. Nous deux avons changé l’histoire du football et nous sommes respectés", a-t-il confié.

Fin de la rivalité ne veut pas dire que Ronaldo compte laisser ses statistiques sur le côté après avoir inscrit son 850e but en club récemment : "Tant que je jouerai, je veux placer la barre très haut, je dois voir grand."