La révélation de Jérémy Doku : "C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision"

Le Diable Rouge s'est confié sur les raisons de sa signature à Manchester City cet été. Depuis son arrivée, il a déjà eu la chance d'être titulaire.

La signature de Jérémy Doku à Manchester City pour 65 millions d'euros a fait grand bruit cet été. Il s'agit du deuxième Diable Rouge dans les vestiaires du champion d'Europe en titre. Au micro de RTL Sports, l'intéressé s'est confié sur les coulisses de cette folle aventure.

"Les premiers contacts ont eu lieu à la fin du championnat mais je ne suis pas sûr car tant que ce n'est pas concret, moi je suis focalisé sur le football. Ce n'est pas mon travail. Je me suis dit que c'était bien mais je voulais savoir quel était le projet. Il faut qu'il me convienne, quel sera mon rôle ? Il me faut autre chose que juste me dire 'je vais jouer à Manchester City'", a confié le Diable Rouge.

Après plusieurs jours de négociations et d'échanges, Doku explique qu'avoir peu parler avec Pep Guardiola a été le moment clé dans l'histoire : "Quand le coach te parle, t'explique le projet, le fait qu'il a confiance en toi... Je l'ai trouvé assez sincère, ça m'a fait plaisir et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision."

Kevin De Bruyne a également joué un rôle dans l'arrivée du Diable Rouge même s'ils n'ont pas eu la chance de se croiser beaucoup car le capitaine de la sélection était revenu en Belgique pour se faire opérer.