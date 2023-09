🎥 Cihan Canak (Standard) se met en lumière avec les espoirs de la Turquie

Le jeune joueur (18 ans) a inscrit le deuxième but des siens contre les U21 de l'Irlande. Insuffisant cependant pour obtenir un résultat (3-2).

Malgré son mauvais début de saison, le Standard compte plusieurs internationaux et Cihan Canak en fait partie. Le jeune joueur (18 ans), qui a choisi la Turquie plutôt que la Belgique, a inscrit le deuxième but des siens contre les U21 de l'Irlande, ce vendredi.

Insuffisant cependant pour obtenir un résultat. Au terme d'une fin de match complètement folle (un penalty et deux cartes rouges dans les dix dernières minutes), l'Irlande s'est imposée (3-2). Bonne performance cependant et joli but de Canak, qui a joué l'intégralité de la partie.