Kasper Schmeichel, le bon coup...financier d'Anderlecht !

Anderlecht a frappé fort en fin de mercato en attirant l'expérimenté gardien danois Kasper Schmeichel. A 36 ans, l'ancien capitaine de Leicester fait office de recrue majeure chez les Mauves.

Près de 800 matchs professionnels en club. Plus de 90 sélections avec le Danemark. Un titre de champion d'Angleterre en 2016, une FA Cup et une Community Shield en 2021.

Le fils de Peter Schmeichel aura perpetué son glorieux héritage, c'est sûr et certain. A 36 ans, Kasper Schmeichel arrive avec le but de se relancer en fin de carrière, après un passage plus compliqué à Nice.

Malgré ses précédents salaires annuels très importants - 6,5 millions d'euros à Leicester, 2,1 millions d'euros à Nice - Schmeichel a vu ses prétentions à la baisse cet été. Le Nieuwsblad explique que suite à la résiliation du contrat de Schmeichel avec Nice cet été, Anderlecht avait une opportunité en or.

Le gardien a informé Jesper Fredberg qu'il était intéressé par le projet du RSCA. Il aurait lui-même accepté de réduire son salaire, ne privilégiant pas l'argent. Ainsi, selon le Nieuwsblad, Schmeichel aurait accepté un salaire annuel de 250 000 euros cette saison. Une aubaine pour Anderlecht !