Thierry Henry aux anges après sa grande première

Sans emploi sportif depuis la fin de son mandat d'adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges, Thierry Henry s'est récemment engagé en tant que sélectionneur des U21 de la France.

"Titi" n'a pas manqué ses grands débuts de sélectionneur national. Les Bleuets se sont imposés ce jeudi soir (4-1) en amical face au Danemark.

Satisfait, l'ancien adjoint des Diables s'est exprimé en après-match au micro de L'Equipe. "Mon premier sentiment ? Je suis content. On n'a pas eu le temps de travailler pour pouvoir mettre tout ce qu'il faut en place. On a acquis quelques repères sur nos deux jours ensemble, on avait un plan. Malheureusement, vers la fin, quand on fait énormément de changements, ça devient difficile. On a un peu déstructuré l'équipe. Mais il y a eu pas mal d'actions, pas mal de jeu, entre les lignes, jeu court, toujours une possibilité d'aller sur le côté...Il y a pas mal de choses à peaufiner, mais je pense que c'est normal."

Les Bleuets enchaîneront ce lundi avec un match face à la Slovénie, qualificatif pour l'Euro U21 2025. "Tout le monde a montré quelque chose, donc c'est bien pour la préparation de la Slovénie", a continué Henry, qui aura la lourde tâche d'également mener les Bleuets lors des Jeux Olympiques 2024, organisés en terres françaises.