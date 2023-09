🎥 Incroyable record de précocité battu par un joueur espagnol !

L'Espagne a écrasé la Géorgie chez elle ce vendredi. Durant la rencontre, Lamine Yamal est monté au jeu et a battu un record au passage !

Triste record battu pour la Géorgie, qui n'avait jamais perdu sur un tel écart dans son histoire (1-7). L'Espagne n'a pas fait dans la dentelle à Tbilissi, menant déjà 0-4 à la mi-temps. Un score qui a permis à Luis de la Fuente de faire tourner.

Ainsi, Lamine Yamal, âgé seulement de 16 ans et 57 jours, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Roja, dépassant largement le record détenu jusque là par son équipier Gavi (17 ans et 62 jours). Et ce n'est pas tout : le prodige du Barça a également marqué !

En inscrivant le 7e but de ses couleurs, Yamal est donc également devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Espagne. La Géorgie, elle, a sauvé l'honneur via l'ancien de La Gantoise Giorgi Chakvetadze...