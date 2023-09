Les Diables Rouges et toutes les autres nations d'Europe rendront hommage aux victimes du séisme au Maroc

Ce vendredi, un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a frappé le Maroc, à proximité de Marrakech. Le bilan est terrible, et grimpe d'heure en heure - il est de 1037 morts au moment d'écrire ces lignes.

Suite à ce drame, l'UEFA a annoncé qu'un hommage serait rendu aux victimes du séisme via une minute de silence avant chaque rencontre qualificative pour l'Euro 2024 durant cette trêve internationale.

Une mesure étendue aux compétitions de clubs, et qui se prolongera jusqu'au 21 septembre, lit-on dans le communiqué de l'organisation européenne.

UEFA will be holding a moment of silence at all upcoming national team and club competition matches as of tomorrow and until 21 September, in memory of the victims of the tragic earthquake in Morocco.



The thoughts of European football are with the people of Morocco in these…