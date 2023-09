Absence d'un mois à prévoir pour un joueur offensif du Standard

Carl Hoefkens peine à trouver la formule gagnante sur le plan offensif en ce début de championnat. Même si c'est encore loin, il devra composer avec la probable absence de William Balikwisha suite à la CAN en janvier.

A l'image des qualifications pour l'Euro, l'Afrique aussi connaît des matchs cruciaux à l'occasion des éliminatoires pour la prochaine CAN. La République Démocratique du Congo fait depuis hier soir partie des pays qualifiés. Les Léopards ont obtenu la victoire décisive en disposant du Soudan 2-0, avec une ouverture du score signée Theo Bongonda.

Depuis le banc, William Balikwisha a assisté à la victoire des siens et aux scènes de liesse qui ont suivi. La RDC avait manqué la dernière Coupe d'Afrique des Nations et sera cette fois bel et bien au rendez-vous.

Ce qui signifie que Balikwisha pourrait manquer une bonne partie de la préparation hivernale ainsi que plusieurs semaines de compétition avec le Standard. Après la trêve, la Pro League reprendra le 19 janvier, soit au début de la CAN, qui durera jusque mi-février.