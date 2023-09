🎥 Même en lune de miel, Thibaut Courtois n'avait pas pris de repos

Courtois s'était blessé à l'entraînement avec le Real Madrid. Le verdict est lourd : rupture des ligaments croisés du genou gauche, et au moins 6 mois d'indisponiblité.

Opéré par le célèbre docteur Manuel Leyes, Courtois travaille désormais pour retrouver la compétition le plus vite possible. Il a récemment publié des vidéos de lui travaillant dans un hall de sport.

Le gardien belge avait défrayé la chronique cet été en claquant la porte des Diables Rouges, puis en partant fêter sa lune de miel avec Mishel Gerzig.

Pourtant, Courtois ne semblait pas s'être reposé durant cette période, avant de se blesser. Mishel Gerzig a partagé une vidéo de Courtois s'entraînant sur la plage durant leur lune de miel.

