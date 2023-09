Croky Cup : quels adversaires pour les ténors, et qui se déplacera à Visé ?

Dimanche après-midi, cinq clubs se sont encore qualifiés. Il s'agit plus précisément du FC Dender, du FC Knokke, d'Elene-Grotenberge, du KRC Harelbeke et de Visé. La présence des Oies est une surprise car il le club a éliminé Lommel. Les Limbourgeois sont actuellement en tête du classement de la 1B.

Auparavant, le KV Ostende, le Francs Borains, Meux, Zulte Waregem, le SK Beveren, La Louvière, Patro Eisden, Thes Sport, Beerschot, Lierse et Olympic Charleroi s'étaient également qualifiés pour le tour suivant. Les clubs de la 1A sont protégés à ce stade de la Croky Cup, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas s'affronter les uns les autres.

Pour rappel, le match se jouera sur le terrain du "plus petit" club, pour peu que les installations soient aptes à recevoir un match du football pro en semaine, de nuit.

