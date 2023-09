Mauvaise nouvelle confirmée pour un joueur du Club de Bruges !

Très mauvaise nouvelle pour Bruges. Tajon Buchanan, sorti blessé contre La Gantoise, sera absent pour de longues semaines.

Juste avant la trêve internationale, Tajon Buchanan est sorti blessé lors de la "bataille des Flandres" face à La Gantoise. Le Canadien s'était blessé aux ischio-jambiers, et les premiers diagnostics n'étaient pas optimistes à son sujet.

C'est désormais confirmé par le Nieuwsblad : Buchanan manquera plusieurs semaines de compétition suite à cette blessure. On évoque même de 4 à 6 semaines d'absence, soit entre un mois et un mois et demi.

Cela signifie que Tajon Buchanan manquera l'entrée en lice du FC Bruges en Conference League, et même plus que probablement les deux premiers matchs de poules contre le Besiktas et à Bodo/Glimt.