Interview "Une chance inespérée" : la RAAL se réjouit d'accueillir Anderlecht...mais avertit les Mauves

Deux ans après affronté Anderlecht, la RAAL va à nouveau accueillir les Mauves en Coupe de Belgique. Frédéric Taquin nous livre ses impressions sur ce match de gala. C'était il y a un peu plus de deux ans : le Tivoli affichait complet pour le match de prestige entre la RAAL et Anderlecht. Les 10 500 spectateurs présents en avaient eu pour leur argent : Vincent Kompany avait témoigné beaucoup respect aux Louvièrois en ne faisant pas tourner son équipe, alignant ses meilleurs éléments. C'est ainsi que Wesley Hoedt, Sergio Gomez, Josh Cullen, Joshua Zirkzee et consorts avaient planté sept buts. Malgré la sévérité du score, l'ambiance était à la fête à La Louvière : les Loups avaient résisté 20 minutes aux assauts bruxellois et ont même fait illusion en réduisant le score via Louka Franco à la demi-heure. Recevoir un tel adversaire en match officiel montrait que le club était sur le bon chemin dans sa quête du football professionnel. Cette année encore, la Coupe de Belgique s'avère d'ores et déjà réussie pour le club. Pas plus tard que dimanche, la RAAL s'est qualifiée pour les seizièmes de finale en sortant le RFC Liège, promu en D1B. Contacté par nos soins, l'entraîneur Frédéric Taquin confirme que l'équipe n'aura à nouveau rien à perdre : "Nous savons très bien que nous n'irons pas au bout en Coupe de Belgique, ce serait utopique de le croire. Dès lors, nous espérions avoir une belle affiche comme un derby wallon contre le Standard ou Charleroi, ou alors tirer un grand nom du football belge, comme cela a été le cas. C'est une chance inespérée d'accueillir Anderlecht une seconde fois".

L'entraîneur louvièrois espère tout de même plus faire douter les Mauves : "Défier des joueurs du calibre de Sergio Gomez, c'était un moment magique. Mais je dois avouer que quand ils ont planté trois nouveaux buts dans les dix dernières minutes, c'était difficile à vivre". Depuis cette soirée d'octobre 2021, la RAAL a continué à évoluer : l'équipe est montée en Nationale 1 et a fini quatrième de la série la saison dernière. Cette année encore, l'objectif avoué est de monter en D1B, avec en ligne de mire la première division à moyen terme.

Ce n'est donc plus tout à fait la même équipe qu'Anderlecht s'apprête à retrouver : "On a tous grandi. Du groupe champion en Nationale 2, il ne reste plus que quatre joueurs. Une autre différence, c'est que depuis lors, la RAAL a adopté une dynamique de travail qui correspond au monde professionnel. A l'époque nous avions tous un travail sur le côté et on s'entraînait le soir. Je n'irai pas jusqu'à dire que le match sera équilibré mais on devrait pouvoir rivaliser un peu plus".

Cette nouvelle affiche face à Anderlecht sera donc l'occasion d'observer comment le club a évolué en deux ans et comment le noyau se comporte face à un adversaire de ce calibre. Mais ne comptez pas sur l'entraîneur pour juger ses joueurs sur base de cette rencontre : "Lors de notre préparation, nous avons joué contre les U23 du Standard et de Genk, nous venons de battre le RFC Liège. Ca permet de constater qu'on peut rivaliser et gagner contre des équipes de D1B. Ce n'est pas vraiment contre Anderlecht qu'on se juge. Le vrai test, on l'a passé contre le RFC Liège".

En poste depuis 2017, Frédéric Taquin s'apprête à vivre un nouveau match de prestige sur le banc louvièrois. Et il espère apporter tous les ingrédients qui contibuent à la magie de la Coupe : "Il faudra profiter de cette soirée magique et tout donner pour ne pas avoir de regrets. Le score n'aura pas d'importance si on arrive à montrer ce que l'on sait faire".

Rendez-vous la semaine du 30 octobre (la date exacte n'a pas encore été determinée) pour vivre une soirée entre nostalgie de la grande époque et espoirs de faire vivre ce genre d'affiche au Tivoli de manière plus régulière dans un futur pas si lointain.