La revanche de ce flop à l'Antwerp

Le transfert d'Emanuel Emegha à l'Antwerp lors du mercato hivernal 2022 n'aura porté ses fruits...que cet été, lorsque le jeune néerlandais a signé pour Strasbourg.

Emegha avait rejoint l'Antwerp avec le statut de grand espoir du foot néerlandais. Mais à Anvers, rien ne s'était passé comme prévu. "J'ai joué au total, je crois, vingt minutes officielles pour l'Antwerp", confie-t-il dans une interview accordée à Voetbal International.

"La préparation s'est très bien passée et lors du premier match d'entraînement, j'ai tout de suite marqué deux ou trois buts. Mais oui, Vincent Janssen avait été acheté, un attaquant de pointe avec beaucoup d'expérience, qui n'est pas comparable à moi. Et Michael Frey était censé être vendu, mais cela ne s'est pas produit", a continué Emegha.

Depuis, l'attaquant s'est révélé sous les couleurs du Sturm Graz. Cet été, il s'est offert un transfert à 13 millions d'euros à Strasbourg. L'Antwerp en a d'ailleurs profité. "A l'époque, j'ai dit à Marc Overmars de s'assurer d'appliquer un bon pourcentage à la revente. Parce que j'allais faire en sorte que cela fonctionne", explique Emegha sur son départ du Great Old. "Il a dû en rire, mais il l'a fait et cela a finalement rapporté une belle somme à Anvers. L'autre jour, j'ai reçu un message de lui me disant qu'il était fier de moi et heureux pour moi."