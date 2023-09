🎥 Le très joli but qui fera le plus grand bien à Charles De Ketelaere

Après une première année très compliquée au Milan AC, Charles De Ketelaere a été prêté à l'Atalanta Bergame. Le jeune talent de 22 ans espère bien se relancer cette saison.

Cela semble aller un peu mieux pour Charles De Ketelaere. Pour sa première rencontre sous les couleurs de l'Atalanta, il a marqué. Il a ensuite distribué un assist pour sa troisième rencontre.

L'ancien de Bruges semble sur la bonne voie, et devrait bénéficier de la confiance de son coach, Gian Pero Gasperini, cette saison.

Avec à la clé, une place avec les Diables Rouges à l'Euro 2024 ? De Ketelaere doit encore montrer beaucoup de choses sous les couleurs de l'équipe nationale. Ce mardi soir face à l'Estonie, il a marqué des points. Monté en fin de match, il a marqué un très beau but. Après une action individuelle de Doku, il a récupéré le ballon, dribblé un opposant et placé un tir entre le gardien et le poteau.