La belle histoire se poursuit pour ce défenseur de l'Union

Le Japon s'est imposé sur le score de 4 buts à 2. Junya Ito, ancien joueur de Genk, s'est rappelé à notre bon souvenir en inscrivant un but sur penalty.

Cette rencontre était également très spéciale pour Koki Machida. Le défenseur central de l'Union Saint-Gilloise a joué ses premières minutes en équipe nationale. Il était titularisé par Hajime Moriyasu.

Arrivé en prêt en janvier 2022 à l'Union en provenance des Kashima Antlers, Machida avait vu son prêt être prolongé l'année dernière. Malgré un statut de réserviste, ses bonnes performances ont motivé les dirigeants de l'Union à le recruter définitivement. Depuis le début de cette saison, il est titulaire indiscutable.

Debut for Japan. 🤩🇯🇵



Koki Machida and his Japanese teammates won 4-2 against Turkey in a friendly. 👏 pic.twitter.com/abfNjjeePU