🎥 Un ancien chouchou de la Jupiler Pro League est revenu nous saluer, et de belle manière

Ce mardi se tenait à la Cegeka Arena de Genk une rencontre amicale de gala : la Turquie affrontait le Japon. Pour l'occasion, Junya Ito revenait dans son ancien antre, et a marqué !

Ce mardi, la Turquie et le Japon s'affrontaient à la Cegeka Arena de Genk en match amical. Une rencontre qui était l'occasion pour la communauté turque du Limbourg (l'une des plus grandes de Belgique) de venir soutenir leur équipe nationale, mais aussi pour un certain Junya Ito de refouler la pelouse du KRC Genk.

Il n'était d'ailleurs pas la seule tête connue parmi les Samouraïs Bleus puisque Koki Machida (Union Saint-Gilloise) était titulaire, avant que Wataru Endo (ex-STVV), Daiki Hashioka (STVV), Daniel Schmidt (STVV) et Takehiro Tomiyasu (ex-STVV) montent tous au jeu. Ainsi donc que, parmi tous ces Canaris, Junya Ito.

Ito a même pu marquer dans son ancien antre : l'ex-Genkois (144 matchs, 29 buts, 49 assists) a inscrit un penalty pour faire 4-2 en faveur du Japon. Ce sera le score final, après que les Nippons aient déjà giflé l'Allemagne (1-4) chez elle quelques jours plus tôt.